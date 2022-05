Coop Pank: oma maja ehitamise hind on praegu prognoosimatu

Ossipova nentis, et praeguses majandusolukorras on ehituse eelarve koostamine äärmiselt keeruline. «Isegi kõige kogenumad eelarvestajad ei suuda täna garanteerida, et pakutavad hinnad kehtivad ka kolme kuu pärast. Samal põhjusel ei soovi ka ehitajad hindu lepingus fikseerida,» möönis ta.

Kui varem soovitati koduehitajatel arvestada, et tegelik ehitus võib planeeritust kuni 10 protsenti kallimaks osutuda, siis praeguses majandusolukorras tuleks eksperdi sõnul arvestada juba 20- kuni 30-protsendise puhvriga. «See on eelkõige kliendi enda huvides, et kodu saaks valmis ja laenu tagatiseks ei jääks pooleliolev maja, mille valmimisaeg on teadmata,» lausus Ossipova.