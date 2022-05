20 aastat kestnud jaht on lõppemas: euro on dollaril käeulatuses

Seejuures oleks tegu küllalt hardulase olukorraga, sest viimati oli dollar eurost tugevam 2002. aastal ehk täpselt 20 aastat tagasi. Viimastel kuudel on USA dollar aga tugevnenud aga väga kiiresti: 15. mai seisuga saab ühe euro eest 1,0385 dollarit, kui veel aasta aega tagasi oli vahetuskurss 1,21.

Euro kahanev väärtus dollari suhtes on suuresti tingitud just viimase tugevnemisest, kuna Ameerika Ühendriikide Föderaalreserv (FED) tõstab intressimäärasid kiiremas tempos kui Euroopa Keskpank. Samuti on maailma finantsturgudel suurenemas riskikartlikkus, mis täiendavalt investoreid maailma suurima turvavaluuta, dollari juurde meelitab.