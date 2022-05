Tesla ja Musk on kaotanud kogu bitcoiniga teenitud kasumi

2021. aasta alguses andis Elon Musk bitcoin'ile märgilise tunnustuse, näidates maailma suurimat krüptovaluutat peavooluinvesteeringuna. Musk ostis 1,5 miljardi dollari väärtuses bitcoin'i, kasutades selleks elektriautode tootja Tesla bilansis olevat vaba raha.

Avalikkusele suunatud avaldustes väljendasid nii Musk kui ka Tesla finantsjuht Zach Kirkhorn suurt uhkust selle üle, et nad panevad ettevõtte seisvad dollarid bitcoin'iga teenima, samas kui kõik teised ettevõtted tahavad teenitud raha kontodel hoida.

Algus oli ilus. Ajavahemikus 1. jaanuarist kuni 8. veebruarini 2021 ostis Tesla 1,5 miljardi dollari eest ligikaudu 46 700 bitcoin'i, mille keskmine soetushind oli umbes 32 500 dollarit. Esimese kvartali lõpuks müüs autotootja ​​kümnendiku oma müntidest maha, et testida vara likviidsust. Ajastus oli briljante: bitcoin'i hind oli müügihetkel 58 000 dollarit, mis tähendas, et 271 miljoni suuruse müügitehingu eest teeniti 128 miljonit dollarit kasumit. Teslale jäi alles 42 000 münti, mis on ettevõttel olemas tänaseni.

Eelmise aasta novembris muutusid numbrid paberil eriti ilusaks, kui bitcoin'i hind kerkis üle 65 000 dollari. See tähendas, et Tesla kasum bitcoin'idelt oli paberil jõudnud 1,5 miljardi dollarini – esialgne ostusumma oli tagasi teenitud kahekordselt. Edasi pole aga nii hästi läinud: 15. mai seisuga maksab bitcoin 29 700 dollarit ehk Tesla investeering on jõudnud nulli tagasi. Kui likviidsuse kontrollimiseks poleks vahepeal krüptovara müüdud, oleks investeering juba vee all.