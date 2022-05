Texase elanikel palutakse elektri vähesuse tõttu pesu pesemine edasi lükata

Texase elektriga varustatuse eest vastutav ERCOT esitas reedel osariigi elanikele üleskutse, öeldes, et hüppeliselt tõusnud temperatuur on viinud rivist välja kuus suurt elektrijaama, mille tulemusena on võrgust kadunud umbes 2900 megavatti elektrit. Nõudlus elektri järele on aga jahutusseadmete aktiivse kasutamise tõttu kasvanud.