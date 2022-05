Shell leidis enda Venemaa bensiinijaamadele ostja

Küll anti teada, et müügitehingu sisse kuulub nii Shelli tanklavõrk kui ka ka ettevõtte Moskva lähistel asuv määrdeainete tehas. Samuti lähevad Lukoili palgale üle sajad Shelli senised töötajad. «Selle tehingu alusel liiguvad üle 350 Shell Nefti palgal olevad inimesed uue omaniku alluvusse,» ütles Shelli juhatuse liige Huibert Vigeveno.

Mai alguses teatas Shell, et kõrgete nafta- ja gaasihindade toel teeniti esimeses kvartalis 9,13 miljardi dollarit kasumit, mis on ettevõtte ajaloo parim näitaja. Samas lisas ettevõte, et Venemaal äritegevuse lõpetamine, mis hõlmab ka osaluste müüki kõikides Gazpromiga loodud ühisettevõtetes, tõi neile raamatupidamislikult 3,9 miljardi dollari suuruse kahjumi.