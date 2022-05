G7 sarjas India otsust nisueksport keelata

«Kui kõik hakkavad ekspordipiiranguid kehtestama või turge sulguma, siis see süvendaks kriisi,» ütles Saksa põllumajandusminister Cem Özdemir pressikonverentsil Stuttgardis.

India, maailma suuruselt teine nisutootja, põhjendas laupäeval jõustunud ekspordikeeldu rekordilisest kuumalainest tingitud saagi vähenemise ja Vene-Ukraina sõjast tingitud hinnakasvuga, mis on seadnud ohtu riigi toidujulgeoleku.

Valitsus märkis, et nisu võidakse eksportida, kui seda taotlevad oma toidujulgeoleku tagamiseks teiste riikide valitsused ning New Delhi selle heaks kiidab.

Venemaa kallaletung Ukrainale on maailma põllumajandusturu segi paisanud, häirides eksporti maailma ühest suuremast viljasalvest.

Özdemiri sõnul on Ukraina viljahoidlates praegu umbes 20 miljonit tonni nisu, mida oleks vaja kiiremas korras eksportida.

Kuna Odessa, Tšornomorsk ja teised sadamad on Vene blokaadi all, saab Ukraina eksportida toodangut ainult mööda maismaad, mis võtab kauem aega ja on tülikam.