Sanktsioonidest halvatud Moskva börs mõtleb Usbekistani somi ja Armeenia drammi peale

Kui dirhami lisandumine valuutabörsile on väidetavalt kindel, siis somi ja drammi saatus on veel lahtine.

Moskva börsil on vaja tuua turule uusi valuutasid, et seista vastu Lääne sanktsioonidele ja dollari kauplemismahtude vähenemisele, kirjutab Komsomolskaja Pravda.

Sanktsioonide tõttu on Moskva börsi valuutakauplemise mahud kukkunud pea kolm korda. Kui mullu Aprillis oli dollari-rubla päevane kauplemismaht 243 miljardit rubla, siis tänavu aprillis kõigest 81,5 miljonit.

Vene majandusteadlase Pavel Kobjak ütles Komsomolskaja Pravdale, et dirhami lisandumine on pigem sümboolne samm. «Dirham ei ole meie jaoks väga arvestatav valuuta, sest meil pole veel tugevaid kaubandussuhteid Araabia Ühendemiraatidega. Turism pole veel nii arenenud. Kuid Ühendemiraadid on riik, mis näitab praegu Ukraina sündmuste suhtes neutraalsust. Ja näitamaks oma lojaalsust sellele riigile, käivitame täiendava valuutamüügi.»

Kobjaki sõnul peabki Moskva börs muutunud olukorras leidma teistsuguseid võimalusi. «Praegu näeme dollari ja euro kauplemismahu väga tõsist langust. See on tingitud sanktsioonidest ja välismaiste ettevõtete välisvaluutaarvelduste keelust. Moskva börsil on aga vaja raha teenida, see on kommertsorganisatsioon.»

Majandusteadlase hinnangul jätkab Moskva börs laienemist nende riikide valuutadega, mis on praeguses olukorras neutraalsed või Venemaad toetavad. «Kuid vähepopulaarsete valuutadega kauplemist ei saa lubada, see on börsile kahjumlik,» lisas Kobjak.