Analüütikud: Musk ei pannud Twitteri ostu pausile libakasutajate tõttu, vaid hoopis muul põhjusel

Musk säutsus reedel, et on otsustanud Twitteri omandamise ootele panna, kuna uurib, kas võlts-/rämpspostikontode arv platvormil on tegelikult vaid 5 protsenti, nagu ettevõte väidab.

Paljud analüütikud aga usuvad, et Musk pani tehingu ootele lihtsalt sellepärast, et ta maksis üle. Twitteri aktsia langes reedel enam kui 8 protsenti ja on praegu umbes 23 protsenti odavam Muski kokkulepitud ostuhinnast 54,20 dollarit aktsia kohta.

«See on ilmselt Eloni läbirääkimiste taktika,» ütles varahaldusfirma Bernsteini vanemteadur analüütik Toni Sacconaghi. «Turg on kõvasti langenud. Tõenäoliselt kasutab ta aktiivsete kasutajate maski lihtsalt läbirääkimiste võttena.»

Ehkki Musk väitis Twitteris, et on endiselt pühendunud Twitteri ostmisele, võib tal tekkida kiusatus tehingust siiski loobuda, kirjutab CNBC. Näiteks põhjusel, et Tesla aktsia on viimase kuuga langenud umbes 24 protsenti.

Kui Musk peaks Twitteri ostust tõepoolest tahtma väljuda, riskib ta aga kohtuasjaga lepingu rikkumise eest. Kuigi Musk ja Twitter leppisid kokku, et lepingust väljumine maksab miljard dollarit, ei ole see summa, mis kehtiks igasuguse lahkumise korral. Tegelikkuses võib tehingust loobumine maksta maailma jõukaimale inimesele miljardeid dollareid.

Ühe CNBC poolt küsitletud asjaga kursis olev juristi sõnul rakendub ostja poolt makstav lepingust taganemise tasu juhul, kui tehingut ei saa sõlmida välistel põhjustel, näiteks regulatiivse sekkumise või rahastamisprobleemide tõttu. Turu langus, mis on viinud Twitteri väärtusest enam kui 9 miljardi dollarit, selliseks teguriks aga ei liigitu.