Vene importelektrist ilma jäänud Soome: vaatame Rootsi ning miks mitte ka Baltikumi poole

Esialgu kajastub hind peamiselt börshindades, mis Soome tarbijaid aga üleliia ei morjenda. Päivinen tuletas meelde, et suurem osa Soome elektritarbijatest ostab elektrit fikseeritud hindadega, mistõttu ei ole hinnatõus neile ka otseselt nähtav. «Muidugi, kui hulgihind tõuseb, mõjutab see teatud hilinemisega ka fikseeritud paketiga elektritarbijate hindu. Aga vaevalt, et see väga suure hinnatõusu toob,» hindas Päivinen.