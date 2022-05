NÄDALA PERSOON ⟩ Eesti Panga president Madis Müller: hinnatõus aeglustub, kõrge hinnatase püsib

Eesti Panga president Madis Müller on üks nendest inimestest, kelle iga sõna maksab rahaturgudel miljoneid või isegi miljardeid eurosid. See on põhjus, miks Müller valib ettevaatlikult sõnu. Nii nagu ka tema eelkäija Ardo Hansson pooldab Müller palju rangemat rahapoliitikat, kui euroalal viimase kümne aastaga aetud.