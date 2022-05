Müller tunnistas, et Euroopa Keskpanga poliitika hoida intressimäärasid madalana ja ostes võlakirju on mõjutanud ka varade hindu, nii võlakirjade ja muu finantsvara kui ka kinnisvara hindu. «See on näide, miks on ohtlik, kui keskpanga poliitika on väga pikka aega liiga lõtv. Nii võivad tekkida ka varahindades mullistused,» kinnitas Müller.