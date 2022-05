Teedeehitajad pole riigiga rahul: raha ei anta piisavalt ja bituumen on otsa lõppemas

«See on vaid osa Venemaa-Ukraina sõjast tingitud hinnatõusust ning enamus jääb töövõtjate kanda, mis pole õiglane,» nentis Trei. «Tee-ehitusprojektide edasilükkamist ei saa põhjendada töövõtjatele kulude kompenseerimisega, sest tegelik põhjus on ju tee-ehituse üleüldine järsk kallinemine sõjast lähtuva toorme ja materjalide hindade kasvu tõttu.» Lisaks on tõsiseid raskusi tee-ehituseks vajaliku toorme kättesaamisega.

Trei sõnul on selgusetu, miks jättis riik tänavuses lisaeelarves tähelepanuta nii olulise valdkonna nagu teedevõrgu arendamine. «Teedeehitus on niigi alarahastatud ja nüüdne mahu vähenemine mõjutab seda olukorda veelgi. Pikk vaade teedeehitusele pole asfaldiaukude lappimine, vaid kaasaegsetele nõudmistele vastavate teede väljaehitamine, millega oleme muude riikide võrdluses niikuinii juba maas,» ütles Trei.

Trei nõustus transpordiameti väljatoodud probleemiga materjalide kättesaadavusest, mis on juba praegu päevakorras ja selgelt süveneb veelgi. «Hetkel on kõige suurem probleem bituumeniga, mis on teedeehituses oluline materjal. Mitmed tootjad on sattunud või sattumas olukorda, et oma bituumeni varud on lähiajal lõppemas ja puudub teadmine, millal järgmine bituumeni tarne toimub,» rääkis Trei.