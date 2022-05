Kümned tuhanded AliExpressi pakid jõudsid pika hilinemisega Eestisse

Läti Postist selgitati, et tegemist on peamiselt AliExpressi lihtsaadetistega, mis on teele pandud Hiinast. Kõige varasemad saadetised on postitatud eelmise aasta lõpus ja selle aasta alguses. Saadetiste pikka hilinemist põhjustasid nii liinivedude muudatused Hiinast Lätti kui ka Ukraina sõjast tingitud rahvusvaheliste transpordipiirangute tõttu muutunud seniste vedude trajektoor.