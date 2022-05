Eesti moodsaim piimatehas sai Euroopast kopsaka rahasüsti

«EIP on uhke, et rahastab E-Piima ambitsioonikat investeerimiskava, seda enam, et see on esimene EIP otselaenutehing Eesti põllumajandusliku toidutööstuse valdkonnas tegutseva keskmise turukapitalisatsiooniga ettevõttega,» märkis EIP asepresident Thomas Östros.