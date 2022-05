Tuult tiibadesse: tuulepargid pääsesid paisu tagant

7. mail jõustus ehitusseadustiku muudatus, mis käsitleb avalikku veekogusse rajatavate ehitistele hoonestuslubade väljastamist. Varasemalt reguleeris seda osa veeseadus. TTJA on pädev asutus, kes väljastab hoonestuslubasid ehitistele, mis on veekogu põhjaga püsivalt ühendatud ning mis ei ole püsivalt ühendatud kaldaga. Sellisteks ehitisteks on näiteks meretuulepargid, kalasumbad, aga nendeks loetakse ka merekaableid ning torujuhtmeid, teatas amet.

Ehitusseadustiku muudatusega hakkasid kehtima ka muudatused hoonestuslubade regulatsioonis, näiteks lisati tingimused riigi enda algatusele hoonestuslubade taotlemiseks; konkureeriva hoonestusloa taotluse esitamiseks on senise 20 päeva asemel 60 päeva, kuigi erandina on võimalik tähtaega vähendada 30 päevani; ja konkureerivate hoonestusloa taotluste hindamise kriteeriumid on paindlikumad.

Samuti on täpsustunud konkureerivate hoonestusloa taotluste enampakkumise tingimused ning hoonestusloa üleminekul või hoonestusluba omavas äriühingus olulise osaluse võõrandamise tingimused.

Lisaks hoonestusloa regulatsioonile täpsustati ehitusseadustikus ehitiste ohutuse põhimõtet, mille kohaselt ei tohi ehitis lisaks inimesele, varale ja keskkonnale põhjustada ohtu ka riigi julgeolekule ning riigikaitseobjektile. Veel määrati seadustikus tuulegeneraatorite ja tuuleparkide ohutusjärelevalve pädevaks asutuseks TTJA, mis varasemalt ei olnud niivõrd selgelt määratletud.

12. mail kehtestas valitsus Eesti mereala planeeringu. Mereala planeeringuga määratletakse, kus ja millistel tingimustel on merealal erinevate inimtegevuste elluviimine kõige otstarbekam. Muu hulgas on mereala planeeringuga määratud meretuuleparkide rajamiseks sobivad alad.

Praegu on TTJA ja valitsuse poolt juba algatatud nelja meretuulepargi ja ühe üksiku tuuliku hoonestusloa menetlus. Lisaks on 12. mai seisuga TTJA-le esitatud 20 taotlust meretuuleparkide rajamiseks, mis ootasid mereala planeeringu kehtestamist. Nüüd, kui planeering on kehtestatud, saab TTJA hakata läbi viima taotluste menetlustoiminguid.

Hoonestusloa menetluse näol on tegemist kahes etapis toimuva menetlusega. Esimeses menetlusetapis selgitatakse välja, kas hoonestusloa menetluse algatamise puhul esineb keeldumise aluseid ning kuna tegemist on avaliku ressursi kasutamisega, selgitatakse välja teised taotlejad, kes on selle ala kasutamisest huvitatud.

Esimene menetlusetapp lõppeb hoonestusloa menetluse algatamise või algatamisest keeldumise otsusega. Mitme konkureeriva taotleja puhul selgitatakse taotleja, kelle suhtes menetlus algatatakse, välja esmalt läbi taotluste võrdleva hindamise ning kui pakkujad on võrdsed, siis korraldatakse enampakkumine.