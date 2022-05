Põhjanaabrite meedia: Venemaa võib täna gaasitarned Soome peatada

Nii Soome riiklikul kui ka ettevõtete tasandil on juba tehtud gaasikatkestuste jaoks varuplaanid, mille hulka kuulus ka Venemaa gaasitarnete peatumiseks ettevalmistumine.

Iltalehti andmetel hoiatati Vene poolelt hiljuti Soome poliitikuid, et selline otsus NATO-taotluse järel tehakse. Enne seda hoiatust kirjutati põhjanaabrite meedias, et Soome lõigatakse eeldatavasti Vene gaasist ära pärast 23. maid, mil saabub järgmine lepingumakse Gazpromiga ning riik on otsustanud gaasi eest rublades maksmisest keelduda. Aprilli lõpus katkestas Venemaa gaasitarned Poolale ja Bulgaariale, kuna nad keeldusid maksmast Kremli rublaskeemi järgi.

«Vene tarnete katkemine on täiesti võimalik stsenaarium ja selleks on ettevalmistusi tehtud väga erinevatel tasanditel,» ütleb Soome gaasituru ekspert Heikki Lindfors.

Riiklik energiakriisiga toimetulekuplaan on Soomes salastatud. Eraettevõtete kriisikavad näevad peamiselt ette alternatiivenergia ajutist kasutamist. «Riiklikus kriisikavas kirjeldatakse peamiselt seda, kust ja kui palju maagaasi siiski saab ja kuhu saadav gaas suunatakse,» rääkis Lindfors.

Soome majandusminister Mika Lintilä kinnitas esmaspäeval pressikonverentsil, et eelkõige tagatakse eramajapidamiste gaasivajadus. Soomes on umbes 30 000 majapidamist, kes kasutavad maagaasi, kuid suurem osa neist ei kasuta gaasi toasooja saamiseks. Elektrijaamade jaoks on aeg soodne, kuna praegu pole suurt vajadust kaugkütte tootmiseks.

Suurimad tööstusharud, mida Venemaa gaasikraanide sulgemine mõjutab, on keemia- ja metsatööstus. Maagaasi väiksemad kasutajad on toiduainetööstus ja klaasitööstus. Ka Põhja-Soome metallitööstus kasutab palju gaasi, kuid see ei sõltu Venemaa gaasitorust.

Soome statistikaameti esialgsetel andmetel tarniti 2021. aastal 92% Soome saabunud gaasist Venemaalt. Lindfors täpsustab, et see näitaja sisaldab ka Venemaa maagaasi tarneid Soome läbi Eesti gaasivõrgu.

Soome tuleb gaasijuhe Venemaalt ja ​​Eestist. Eestisse tarnitakse gaasi lisaks Venemaale Leedu veeldatud maagaasi LNG-terminali kaudu. Veel enne järgmist talve valmib Soomes LNG vastuvõtuterminal Haminas. Samuti on plaan ehitada veel üks ​​terminal.