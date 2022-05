Keskmine brutotulu kasvas mullu 6,7 protsenti

Statistikaameti analüütiku Greta Tischleri sõnul teeniti omavalitsuste arvestuses enim tulu jätkuvalt Harju maakonna valdades. «Kõige suurem oli kuu keskmine brutotulu Rae vallas, kus see oli ainsana üle 2000 euro. Linnadest enim teeniti tulu pealinnas Tallinnas: keskmiselt 1631 eurot kuus,» ütles Tischler pressiteates. Kõige väiksem oli töötajate kuine sissetulek Narvas, kus see ulatus 1074 euroni. Narva oli ühtlasi ka ainus omavalitsusüksus, kus keskmine jäi alla 1100 euro.

Kokku oli tulusaajaid 2021. aastal 532 667. Pärast tulusaajate arvu vähenemist 2020. aastal hakkas see mullu taas suurenema. Veidi üle poole, 56 protsenti, neist moodustasid 25–49-aastased, kellele järgnesid 28 protsendiga 50–62-aastased. Vähem oli tulusaajaid üle 63-aastaste (10%) ning alla 25-aastaste (6%) seas, vastavalt 10 ja 6 protsenti.

Analüüs on koostatud maksu- ja tolliameti 2021. aasta andmete alusel. Palgatöötaja kuu keskmise brutotulu saamiseks on jagatud kuu keskmine väljamaksete summa väljamaksete saajate keskmise arvuga kuus. Tulusaaja elukoht on määratud isiku elukoha järgi.