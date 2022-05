Sutt Pariisis: küberjulgeoleku ohupilt on enneolematult halb

Sutt tõi välja, et küberrünnakud Eesti ja lääneriikide vastu on viimastel kuudel oluliselt kasvanud, mistõttu peavad kõik liikmesriigid suurendama enda küberkaitsevõimet.

Sutt kõneles Pariisi kübertippkohtumisel küberkaitsevõime tõstmisest, mis vastaks uuele ohupildile. «Esimene samm küberturvalisuse tõstmiseks Euroopas on selle seadmine päriselt prioriteediks - mitte ainult sõnades, vaid läbi investeeringute. Selle kinnistamiseks on Eesti käinud välja ettepaneku luua ühine metoodika küberinvesteeringute hindamiseks ja seada konkreetne sihttase, millest kinni pidada,» sõnas ta.

Sutiga samas küberinvesteeringute teemalises paneelis kõnelesid Microsofti, USA investeerimisfondi ja Prantsusmaa küberklastri esindajad.

Küberinvesteeringute mõõtmisel puudub praegu ühtne mõistmine ja metoodika, mida on võimalik käsitleda investeeringuna küberturbesse ning kui suur osa IKT eelarvest peaks olema selleks eraldatud. Suti sõnul on küberturvalisus pikalt alarahastatud ja tänast ohupilti arvestades tuleb teha palju rohkem.

«Küberinvesteeringute puhul kerkib küsimus, kui palju on piisav, et meie küberruum oleks turvaline ja hoitud nii täna kui ka tulevikus. Selleks on vaja esmalt aru saada, kuidas mõõta küberinvesteeringuid ja millist metoodikat kasutades,» lausus Sutt.

Selle aasta eelarvest investeeritakse Eesti küberturvalisuse tõstmiseks ja kriitiliste nõrkuste eemaldamiseks 30 miljonit eurot. Tänu neile investeeringutele on Eesti suutnud hiljutiste küberrünnakutega toime tulla. Lisaks investeeritakse sel aastal läbi lisaeelarve küberkaitse tõstmiseks täiendavalt 30 miljonit eurot. Suti sõnul on oluline, et need investeeringud ei jääks ühekordseks.

Lisaks Pariisi kübertippkohtumisele külastas Sutt ka Prantsusmaa infosüsteemide ametit (ANSSI), et arutada koostöö ja infovahetamise suurendamist Eesti ning Prantsusmaa vahel. Suti sõnul on senine koostöö hea, ent mida operatiivsem on infovahetus liitlasriikidega, seda paremini oleme nii meie kui ka Prantsusmaa kaitstud. Samuti külastas minister Pariisi küberlinnakut, kus asuvad kõik põhilised Prantsusmaa küberturvalisuse ettevõtted.