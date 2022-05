AK ⟩ Räniorus käib hoogne ametiühingute moodustamine

Eelmise sajandi viimastel kümnenditel puhkenud tehnoloogiabuum lõi uue majanduse, mida iseloomustas dünaamilisus, kiire kasv, aga ka ametiühingute puudumine ettevõtetes. Erinevalt vanast majandusest, kus töötajatelt pigistati välja viimane, iseloomustas uue majanduse ettevõtete töökeskkonda töötajate kõrge motiveeritus, tasuta puuviljad ja lõunad ning üha enam hakati rääkima sellest, et ettevõtted hoolitsevad töötajate eest nii hästi, et ametiühingud on iganenud nähtus ning varsti pole neid enam vaja.