Majanduse lühiuudised

Eesti iduettevõtete töötajate arv kasvas mühinal

Startup Estonia andmetel töötas Eesti iduettevõtetes esimese kvartali lõpus 8948 inimest, mis on 34 protsenti enam võrreldes aasta varasemaga, kui iduäris oli rakkes 6679 inimest. Alates 2021. aasta lõpust kasvatasid Eesti idufirmad töötajate arvu kolme kuuga üheksa protsenti. Eesti idudest oli suurim tööandja selle aasta ­esimese kvartali lõpus Wise, kus töötas 1338 inimest. Startup Estonia juht Eve Peeterson (pildil) tõi välja, et idusektori tähtsus tööjõuturul kasvab jõudsalt. «Samas näeme, et tööjõuturu potentsiaal on kiiresti kasvavatel iduettevõtetel ammendumas,» nentis ta. PM