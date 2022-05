Ukrainast varastatud viljaga Vene laev jõudis Süüriasse

27. aprillil hiivas puistlastilaev Matros Pozinich Krimmi ranniku lähedal ankru ja lülitas oma transponderi välja. Järgmisel päeval nähti fotode ja satelliidipiltide järgi laeva Krimmi peamises sadamas Sevastopolis. Ukraina ametnike andmetel on Matros Pozinich üks kolmest varastatud viljaga kauplemiseks kasutatavast laevast.

2014. aastal Venemaa poolt annekteeritud Krimmis kasvatatakse vähe nisu, kuna puuduvad selleks vajalikud niisutussüsteemid. Kuid Venemaa vägede poolt märtsi algusest saadik okupeeritud Ukraina põhjapoolsed piirkonnad toodavad igal aastal miljoneid tonne teravilja, mida riigi ametnike sõnul veetakse praegu tuhandeid tonne Krimmi.

Ukraina veebiväljaande Mirotvorets projekti SeaKrime ajakirjanik Katerina Jaresko ütles CNNile, et nemad on märganud Sevastopoli sadamast teravilja ekspordi järsku kasvu – nii märtsis kui aprillis umbes 100 000 tonnini.

CNNi analüüsitud satelliidipiltide ja jälgimisandmete kohaselt liikus Matros Pozinich Sevastopolist Bosporuse väina ja jõudis Egiptuse Aleksandria sadama lähistele. Ukraina ametnike sõnul oli see koormatud ligi 30 000 tonni Ukraina nisuga. Kuid ukrainlased olid sammu võrra ees. Ametnike sõnul hoiatati Egiptust, et vili varastati ja sadam keeldus saadetist vastu võtmast. Pozinich võttis täiskäigul järgnevalt suuna juba Liibanoni pealinna Beiruti poole.

Seejärel lülitas laev 5. mail oma transpondri taas välja, kuid Tankertrackers.com-i ja Maxar Technologiesi satelliidipiltidelt nähtub, et see sõitis Süüria Latakia sadamasse. Süüria režiimil on Venemaaga tihedad suhted ja Vene sõjaväelased viibivad sageli Latakias. Ja veel üks fakt - Matros Pozinich on nime saanud 2015. aastal Süürias hukkunud Vene sõduri järgi.

Ajalehe Maritime Bulletin peatoimetaja Mihhail Voitenko ütles CNNile, et vili võidakse Latakias selle päritolu varjamiseks teisele laevale laadida. «Kui sihtsadamat ilma tõsise põhjuseta muudetakse, on see järjekordne tõend salakaubaveost,» lausus ta.

Luureametite hinnangul on märkimisväärne osa Ukrainast varastatud viljast juba Vahemere vetes Vene lipu all sõitvatel alustel. Kõige tõenäolisem lasti sihtkoht on Süüria, sest vilja saab sealt salakaubana toimetada teistesse Lähis-Ida riikidesse.

Ukraina kaitseministeeriumi hinnangul on pärast Venemaa sissetungi Ukrainast varastatud ja välja viidud vähemalt 400 000 tonni teravilja. Põllumajandusminister Mõkola Solski ütles sel nädalal, et varastatud kraam saadetakse kiiresti Krimmi suunas. «See on suur äri, mille üle järelevalvet teostavad kõrgeima juhtimistaseme inimesed.»

Kui Venemaa laevad saavad Ukraina teravilja avamerel vabalt vedada, siis Ukraina põllumeestel on oma toodangut palju keerulisem eksportida. Suur osa sellest saadeti varem Odessast välja, kuid praegu seda mereblokaadi tõttu teha ei saa. Ukraina tarned liiguvad küll mööda raudteed Rumeeniasse, kuid see ei lahenda kuidagi teravilja tarnekriisi, mis juba mõjutab maailmaturge. Ukraina on maailmas 4. maisi- ja 5. nisueksportija.