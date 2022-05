Ministeerium keeldus kahele ettevõttele sanktsioonierandi tegemisest

MKM leiab, et rahvusvahelisest sanktsioonist erandi tegemise taotluse rahuldamine ei ole põhjendatud, kuna määruse piirangud on kehtestatud Venemaal asutatud autoveo-ettevõtjale veoteenuse osutamisele Euroopa Liidu territooriumil, mitte konkreetse kauba sisseveoks.

MKM selgitab, et määruse alusel on erandi taotlemiseks õigustatud isikuks Venemaal asutatud autoveo-ettevõtja, mitte kauba omanik või teenuse tellija. Seevastu taotlejad, Polyus Plus OÜ ja NPM Silmet OÜ, on Eesti riigis asutatud äriühingud, kes ei ole määrusega kehtestatud piirangu subjektiks.