Ekspert: Apple’i ebaseaduslik tegevus lämmatab Eesti ettevõtjaid

Kanguri sõnul on viipemakset võimaldav tehnoloogia tänapäeval igas nutitelefonis, kuid Apple on iPhone'ides selle konkreetse funktsiooni konkurentidele kinni keeranud. «M-rahakoti äpis tooteid skännida ning maksta saavad vabalt kõikide telefonide omanikud, aga viipemaksete osas peab kolmandik inimesi leppima Apple'i monopoliga,» ütles Kangur.

Euroopa Komisjoni süüdistuse järgi on Apple kuritarvitanud oma turgu valitsevat seisundit ja pärssinud sellega vaba konkurentsi. mTasku juristi sõnul on komisjoni positsioon tugev ja sisuliselt võimatu on vastu vaielda, et Apple kui iPhone'ide tootja kontrollib, kelle äpp saab selles telefonis viipemaksetehnoloogiat kasutada ja kelle oma mitte. «Apple'it ähvardav 30 miljardi eurone trahv on vägagi reaalne ja tõenäoliselt peab Apple lõpuks võimaldama viipamist ka teistele äppidele,» hindas Kangur.