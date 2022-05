Aas LNG kokkuleppest: mul on tõsiselt hea meel

«Pikkade läbirääkimistega oleme jõudnud punkti, kust oleks olnud hea alustada. Võibolla kui läbirääkimised algaks praegu, siis sellest alustakski ja jääks pikad diskusioonid ära,» rääkis minister valitsuse pressikonverentsil.

Tema meelest on jõutud selgelt parima lahenduseni. «Eraettevõtjal selged kohustused, ehitavad LNG vastuvõtuvõimekuse, Eleringil kohustus võimekus ühendada gaasivõrku. Väga lihtne ja selge ilma igasuguste täiendavate garantiide või tagatisteta,» rääkis Aas.

Nüüd loodab ta, et protsess liigub kiiresti edasi. «Hanked ja tööd (haalamis - toim.) kai osas käivad. Kui selgus majas, on ka eraettevõtjal hea ja lihtne töödega edasi minna. Loodame, et kõik päädib sellega, et sügiseks on vastuvõtuvõimekus loodud.»

Samas toonitas Aas, et kuna ehitusprotsess on alles algamas ja ehitus saab valmis alles siis, kui sellele on väljastatud kasutusluba, töötab riik edasi ka «plaan B-ga». Ministri sõnul on väga oluline võtta riigikogus kiirelt vastu praegu EKR poolt blokeeritud lisaeelarve, et saaks asuda soetama gaasivaru.

Aas lükkas tagasi väited, nagu oleks Elering püüdnud saavutada gaasiturul monopoolset seisundit. «Nemad on gaasihaldur, ülesanne kindlustada varustuskindlus. Kordagi ei ole olnud Eleringil soovi monopoli omada. See on ka seadustega välistatud, see ei ole põhimõtteliselt võimalik,» sõnas ta. Aas märkis, et Elering on protsessi kaasatud, kuna seal töötavad spetsialistid, kes süsteemi ja gaasiturgu mõistavad.