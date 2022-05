Vene tankidest leiti pesumasinate kiipe

Raimondo sõnul on Ukraina võimud teatanud, et nende konfiskeeritud Vene tankidest on leitud nõudepesumasinate, külmikute ja teiste kodumasinate kiipe. Kaubandusminister märkis, et USA tehnoloogiaeksport Venemaale on pärast sanktsioonide jõustumist veebruari lõpus kahanenud ligi 70 protsenti.