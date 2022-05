Ekspert: Ukrainat toetavad firmad on eriti suures küberrünnakute ohus

Nimelt on pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse häkkimisaktiivsus järsult kasvanud. Marvet rõhutas, et ettevõtetel on praegu viimane aeg oma veebilehtede ja e-poodide turvalüngad sulgeda.

Küberturvalisuse ekspert juhib seejuures tähelepanu sellele, et suur osa vajalikust on lihtsalt teostatav ja see, millest turvaeksperdid on aastaid rääkinud, ehk siis tugevad paroolid, hästi kaitstud kontod ja ajakohased süsteemid.

«Eelkõige kaalub häkker, kui palju tööd ta ründele kulutama peab. Kui teie ettevõte on halvasti kaitstud, on suur tõenäosus, et see langeb küberrünnaku ohvriks,» ütles Marvet pressiteates.

Häkkerid riskivad oma aja ja rahaga. Seega, kui ligipääs süsteemile või süsteemis pikka aega töötamine on raskendatud, eelistavad nad Marveti sõnul lihtsamat sihtmärki. Kõige olulisem kriteerium on see, kui palju häkker saidilt kasu saab. Mida suurem on juurdepääs erinevatele andmetele, seda atraktiivsem see tema jaoks ka on.

Häkkereid ahvatlevad eriti e-kaubanduse veebilehed

Marvet märkis, et küberkurjategijad on täiskohaga töötajad, kes töötavad vähemalt kaheksa tundi päevas, on suurte kogemustega ja nende käsutuses on lai valik tööriistu. Teisisõnu on tegemist professionaalidega, kelle eesmärk on teiste arvelt teenida ja keda ei tasu alahinnata.

Näiteks võib küberkurjategija saata rämpsposti mis tahes ettevõttele, kasutades saadud infot või ligipääse ründamaks teisi veebisaite või genereerimaks krüptovaluutasid. Just e-kaubanduse veebisaidid avavad küberturvalisuse eksperdi sõnul häkkeritele palju võimalusi, kuna need on täis väärtuslikke andmeid.

Marveti sõnul on e-kaubanduse veebilehtedel häkkerite üks peamisi eesmärke saada krediitkaardiandmeid ja võib-olla ka klientide isikuandmeid. Levinud on ka petturlikud tehingud niinimetatud ettemaksekaartidega. See on vähem levinud, kuid on ka väljapressimise juhtumeid, kus häkkerid nõuavad tasu vastutasuks lubaduse eest mitte avaldada tundlikku teavet.