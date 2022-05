Marti Hääl LNG-kokkuleppest: signaalid on väga positiivsed

«Signaalid on väga positiivsed. Me oleme liikumas väga kiirelt sinna suunda, kuhu kõik gaasitarbijad ja gaasiturg ootab,» sõnas Hääl.

Samuti pidas ta arusaama, nagu oleks Alexela oodanud riigilt 40 miljoni eurot terminali ehitamiseks, ekslikuks. «Pean kummutama müüdi, et me oleksime küsinud riigilt rahalist abi - see ei vasta tõele. Eks see, miks on seda lastud niimoodi paista, on igaühe südametunnistus,» märkis Hääl.

Ärimehe sõnul on kaks kuud kestnud vaidlused olnud põhimõttelised, mitte aga ärilistest huvidest lähtuvad. «Ma siiski kinnitan, et need läbirääkimised ei ole olnud ärivaidlus vaid põhimõtteline vaidlus selle üle, kes peaks LNG-terminali opereerima. Kas seda peaks tegema riigiettevõte või seda saaks usaldada eraettevõtetele ülesandeks,» nentis ta, rõhutades tarbijate poolt tulnud suunist, et soovitakse alternatiivi Vene gaasile.

Hääl rõhutas siiski, et ujuvterminali rentimine on kallim võimalik lahendus probleemi lahendamiseks. «Järelikult seda tuleks kasutada nii lühikest aega kui võimalik,» märkis ta, viidates plaanile kahe-kolme aasta jooksul ehitada permanentne maapealne gaasipunkt.

Varem kolmapäeva õhtul teatas Elering ERR-ile, et LNG-terminali projekti osas on kokkulepe saavutatud. «Infortar ja Alexela on teinud ettepaneku, et nad on valmis terminali koos kaiga ise rajama. See on ju tulemus, mida me oleme kogu aeg üritanud saavutada,» rääkis Eleringi juht Veskimägi.

Infortari tegevjuht Martti Talgre sõnas aga Postimehele, et kokkulepe on hetkel veel suusõnaline. «Tänaõhtused signaalid on lubavad. Oleme aru saanud, et meie pakkumine LNG-terminali rajamiseks, täislahenduseks on vastu võetud. Loodame lähiajal saada selle kohta ka kirjalikku kinnituse.»