Riik põlgab kohalikke kütuseid

Viru Keemia ­Grupi (VKG) tehnikadirektor ­Meelis ­Eldermann pakkus välja, et Eesti võiks kaugküttes Vene gaasi asendada kodumaise põlevkiviõliga, millel on kõrgem kütteväärtus ja madalam hind.

«Tegemist on võimaliku variandiga, mida oleme ­käsitlenud ühe võimalusena ­gaasidefitsiidi korral,» rääkis Aas. «Täna töötame selle nimel, et meil oleks olemas gaas ja veeldatud maagaas (LNG), see oleks meie esimene plaan. Õli juurde tuleme siis, kui kõik muud variandid on ­ammendatud.»