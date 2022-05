Elering ja Alexela jõudsid LNG-terminali suhtes kokkuleppele

Eleringi juht Taavi Veskimägi ütles rahvusringhäälingule, et Alexela rajab nii haalamiskai ning on valmis ise ka ujuvterminali hankima. «Infortar ja Alexela on teinud ettepaneku, et nad on valmis terminali koos kaiga ise rajama. See on ju tulemus, mida me oleme kogu aeg üritanud saavutada,» rääkis Veskimägi.

Eleringi juht lisas, et eraettevõtjad ei oota riigilt kokkulepitule ka rahalist tuge: «Alexela ja Infortar on minu parimas arusaamises öelnud, et nad on valmis nii laeva ehk ujuvterminali kui ka kai rajama ilma riigi toetuseta.»

Infortari tegevjuht Martti Talgre ütles Postimehele, et kokkulepe on veel suusõnaline. «Tänaõhtused signaalid on lubavad. Oleme aru saanud, et meie pakkumine LNG-terminali rajamiseks, täislahenduseks on vastu võetud. Loodame lähiajal saada selle kohta ka kirjalikku kinnituse.»