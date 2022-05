Elering ja Alexela jõudsid LNG-terminali osas kokkuleppele

Eleringi juht Taavi Veskimägi ütles rahvusringhäälingule, et Alexela rajab nii haalamiskai ning on valmis ise ka ujuvterminali hankima. «Infortar ja Alexela on teinud ettepaneku, et nad on valmis terminali koos kaiga ise rajama. See on ju tulemus, mida me oleme kogu aeg üritanud saavutada,» rääkis Veskimägi.