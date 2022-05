Kallas: LNG-terminali rajamine polnud varem majanduslikult mõistlik

«Miks nad ei ole ise teinud seda investeeringut, on sel põhjusel, et tegelikult see turg pole olnud selline, et see hind oleks olnud piisavalt madal. Praegu me oleme teistsuguses olukorras, kus me lõpetame Venemaalt gaasi ostmise ja peame saama selle võimekuse, et meil oleks olemas LNG, mis oleks alternatiivne allikas. Ja selle jaoks me teeme ka pingutusi,» rääkis Kallas riigikogu infotunnis.

Peaminister märkis, et praegu käivad endiselt LNG-läbirääkimised Alexela ja Eleringi vahel. Kui aga need läbirääkimised peaksid ebaõnnestuma, siis peab tema sõnul mõtlema ka plaanile B.

«Mis see plaan B on? Esiteks, gaasivarude hankimine, ehk siis üks osa gaasivarud, mis me hoiame Inčukalnsi gaasihoidlas ühe teravatt-tunni ulatuses. Teiseks, Läti ja Soomega sõlmitud solidaarsuslepped,» selgitas Kallas ja lisas, et see tähendab seda, et juhul kui gaasi ei ole piisavalt, siis ei oleks nii, et ühes riigis tehased huugavad täielikult ja teises riigis on tarbijad ilma.

Kolmandaks on Kallase sõnul oluline ka kaugkütte ümberlülitamine teistele kütuseliikidele. «Juhul kui ei ole piisavalt gaasi, siis kodutarbijatel toad peavad jääma soojaks,» rõhutas ta.