Eesti kõige väärtuslikum ettevõte sai naissoost nõukogu esimehe

Mere on üldse teine naissoost nõukogu liige Eesti Energia ajaloos. Varem on ettevõtte nõukogusse kuulunud rahandusministeeriumi riigivara osakonna juhataja Anne Karniol.

Mere kolmeaastane ametiaeg algab neljapäeval, Mere põhitöö on praegu Soome Fazeri Balti riikide leivatehaste juhtimine. Seni juhtis nõukogu Väino Kaldoja, kes neljapäevast enam nõukokku ei kuulu. Nõukogu uued liikmed on veel majandusministeeriumi asekantsler Ahti Kuningas ja nutiettevõtja Taavi Tamkivi. Uued liikmed nimetas ametisse rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus.

«Rahvusvahelistel turgudel Soomest Poolani tegutsev Eesti Energia on äärmiselt oluline nii Eesti majandusele, tööhõivele kui siis ka riigi maksu- ja dividendituludele,» märkis Mere.

Mere ütles, et ettevõtte kaks suuremat strateegilist suunda on, et aastaks 2035 toodetaks elektrit ainult taastuvaist energiallikaist ning muuta põlevkivitööstus tooraine tootjaks keemiatööstusele.