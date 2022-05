Turismisektor läheneb suvehooajale järjest lisanduvate broneeringutega

Aprilli tulemused näivad oluliselt positiivsemad kui märts ja suve osas on ootused kasvavad.

«Esialgne šokk ja tühistamislaine on üle elatud, praegu tuleb tellimusi iga päev juurde,» ütles Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu tegevjuht Killu Maidla. Ettebroneerimise aken on jäänud väga väikseks, sageli alla nädala ka rahvusvaheliste külastajate puhul.

Maidla sõnul on need tellimused konverentside ja gruppide osas, mis märtsi alguses kehtima jäid, püsinud – sündmused toimuvad ja annavad edasi sõnumit, et Eesti ei paikne sõjatsoonis ja Vene agressiooni tõttu ei peaks tühistamistega Venemaa naaberriikidele lisasanktsioone kehtestama.