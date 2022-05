SEB: kolmandik Eesti naistest sõltub majanduslikult oma elukaaslasest

«Naiste kordades suurem finantssõltuvus tähendab, et naised on palju vähem vabad rahalisi otsuseid langetama kui mehed. See paistab välja ka panga statistikas – kõige lihtsama investeerimistoote Roboinvestori kasutajatest on naisi 42 protsenti ja 27 protsenti ettevõtlusega alustajatest on naised. Tagajärjeks on see, et vaid 28 protsenti naistest tunneb finantsilist kindlust pensionipõlve ees. SEBi eesmärk on toetada naisi nägemaks oma võimalusi, kuidas luua endale kindlam tulevik,» märkis SEB juhatuse esimees Allan Parik.