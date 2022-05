Eesti Energia nõukogule valiti uus juht

Lisaks Merele kuuluvad nõukogu uude koosseisu Taavi Tamkivi, Tarmo Porgand, Ahti Kuningas, Andres Liinat, Einari Kisel ja Meelis Einstein, teatas Eesti Energia Londoni börrsile. Nõukogu ametiaeg on kolm aastat.

Nõukogust lahkusid lisaks Kaldojale Ants Pauls, Ivo Palu ja Raigo Uukkivi.

Anne Mere on Fazer Eesti OÜ, Fazer Latvia SIA and Fazer Lietuva UAB juhatuse liige ja endine AS-i HKScan Estonia, AS-i HKScan Latvia and UAB HKScan Lithuania juhatuse liige, samuti endise Rakvere Lihakombinaadi juhatuse esimees.

Andres Liinat on endine Cleveroni tegevdirektor ning endine Tartu Ülikooli kantsler. Ta on töötanud juhtivatel kohtadel hotellinduses, kaubanduses, panganduses.

Einari Kisel on Tallinna Tehnikaülikooli Targa Linna Tippkeskuse strateegia ja partnerlussuhete juht, endine Maailma Energeetikanõukogu Euroopa regiooni juht ning varasem majandusministeeriumi energeetikaosakonna juhataja ja Eesti Energia energiakaubanduse direktor.

Meelis Einstein on Kunda Nordic Tsementi tegevdirektor ja juhatuse liige, HeidelbergCement grupi Balti üksuste juht ning ka Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liidu juht.

Taavi Tamkivi on Salv Technologies OÜ asutaja ja tegevjuht ning endine Wise Payments Limited Eesti filiaali vastavuskontrolli juht.

Tarmo Porgand on rahandusministeeriumi riigivara osakonna juhataja asetäitja, osalus­poliitika valdkonna kujundaja ja riigi osalusega äriühingute juhtimise ekspert. Tarmo Porgand on ka AS Operail nõukogu liige ning varasem Eleringi, Levira ja Riigi Kinnisvara nõukogu liige.

Ahti Kuningas on majandusministeeriumi transpordi asekantsler ning varasem majandusarengu asekantsler. Kuningas kuulub AS Tallinna Sadam ja RB Rail AS nõukogusse.