Taristuehitajad näevad Eesti teedevõrgu ohtliku alarahastuse süvenemist

Kuigi läbirääkimiste järgselt Transpordiameti poolt tehtud otsus Taristuehituse Liitu ei rahulda, tunnustavad nad Transpordiametit, et viimane ettevõtjad läbirääkimistesse kaasas. «Samas ei saa unustada, et lõpuks siiski ettevõtjate ettepanekutega ei arvestatud ja teede-ehituses süvenev alarahastatus hakkab pikemas perspektiivis tekitama suuri probleeme teedevõrgu kvaliteedis ning seeläbi mõjutama otseselt Eesti konkurentsivõimet,» ütles Trei. Maailma majandusfoorumi riikide konkurentsivõime viimases edetabelis oli Eesti taristu alles 45. kohal. Eesti ees on nii Läti, Leedu kui ka näiteks Poola ja Ungari.

Veskimäe sõnul jääb viimase riigieelarve strateegia kohaselt riigiteede arendamiseks ja heal tasemel säilitamiseks järgmise nelja aastaga puudu 689 miljonit eurot ning taustal on pidevalt kasvamas ka remondivõlg. «Kui me praegu teede ehituse ja parandamise asemel neid protsesse hoopis märgatavalt pidurdame, siis tuleb riigil seda teha hiljem palju kallimalt ja korraga suuremas mahus,» ütles Veskimäe. «Tõsiasi, millele Transpordiamet hiljaaegu ka ise tähelepanu juhtis, on täna tegemata korralised remonttööd. See on nagu hammaste parandamisega – kui pidevalt arsti juures ei käi, on ühel hetkel olukord kohutav. Ja see ei ole kindlasti heaperemehelik käitumine.»