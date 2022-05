Coop Pank teenis aprillis 1,5 miljonit eurot puhaskasumit

Aprillis kasvas panga klientide arv 3000 võrra ja arveldavate klientide arv 1500 võrra. Kuu lõpuks ulatus klientide arv 125 400-ni ja arveldavate klientide arv 55 700-ni. Aastaga on kliendibaas kasvanud 30 protsenti, teatas Coop.

Panga klientide hoiuste maht kasvas aprillis 18 miljoni euro võrra ulatudes kuu lõpu seisuga 1,17 miljardi euroni. Äriklientide hoiused kasvasid 18 miljonit ja eraklientide hoiused 1 miljonit eurot. Rahvusvahelistelt platvormidelt kaasatud hoiuste maht kahanes 1 miljoni euro võrra. Aastaga on panga hoiuste maht kasvanud 31 protsenti.

Laenuportfell kasvas aprillis 25 miljoni euro võrra ja jõudis kuu lõpu seisuga 1,06 miljardi euroni. Kodulaenud kasvasid 11 miljonit eurot, ärilaenud kasvasid 9 miljonit eurot, liising kasvas 3 miljonit eurot ja tarbijafinantseering 2 miljon eurot. Aastaga on panga laenuportfell kasvanud 50 protsenti.

Võrreldes möödunud aasta nelja esimese kuuga on sel aastal sama ajaga panga netotulud kasvanud 30 protsenti ja tegevuskulud 20 protsenti. Panga omakapitali tootlus oli aprillis 15,8 protsenti, kulu-tulu suhe 52,4 protsenti.

Coop Panga juhatuse esimehe Margus Rinki sõnul tuleneb tugev kasv klientide usaldusest ja panga paindlikkusest. «Näeme, et kuust kuusse leiab tee meie juurde üha enam eraisikuid ja ettevõtjaid. Samuti on näha, et kliendid kasutavad meie igapäevapanganduse teenuseid järjest aktiivsemalt. Aktiivseteks klientideks loeme kliente, kes teevad kahe kuu jooksul vähemalt neli tehingut,» märkis Rink.