Selleks et veeldatud maagaas (LNG) sügisel Paldiskist tarbijateni jõuaks, on lihtsustatult vaja kolme taristukomponenti: ujuvterminali (FSRU), haalamiskaid ning toruühendust terminali ja gaasivõrgu (Balticconnector) vahel. Eraettevõtjate (Alexela ja hiljem liitunud Infortari) plaan on lihtne: nemad ehitavad valmis haalamiskai ja rendivad kai külge kinnituva ujuvterminali. Süsteemihaldur Eleringi ülesandeks jääb toruühenduse rajamine võrguga. Kuna Alexela on projekti aastaid ette valmistanud, saaks rekordkiirusel valmiv terminal lubaduse järgi Baltikumi ja Soomet LNGga varustada juba sügisel. Ometi on selle kõige juures üks suur aga: Eesti ettevõtjad pole ainsad, kes muutunud turuolukorras LNG-terminali rajada tahavad.