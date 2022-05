Tarnehäired on kohal: Ukraina on sunnitud sulgema ühe oma peamise gaasitoru Euroopasse

Ukraina võimude hinnangul võib sõda riigi idaosas raskendada gaasi transportimist Euroopasse. Riigi maagaasi ülekandesüsteemi haldur tõi põhjenduseks, et lahingutegevus Venemaa piiril Donbassi piirkonnas ohustab gaasitranspordi turvalisust.

Võrguhaldur teatas, et ei saa enam vastu võtta Venemaa gaasitransiiti Sokhranivka kaudu alates homme kella seitsmest hommikul kohaliku aja järgi, kirjutas Bloomberg. Siiski on võimalik, et kütus suunatakse ümber teise olulise sisenemispunkti kaudu, mis võimaldab täita Euroopa lepinguid. Samas pole selge, kes selle otsuse tegemise eest vastutab.