Simson soovitab riikidel jätkata energiahindade toetusmeetmetega ka järgmisel talvel

Voliniku sõnul toetab komisjon võimaliku meetmena energiahindade leevendamiseks aktsiisialandusi elektrile, kuid möönab, et igas liikmesriigis on olukord erinev. «Kui riigil on piiratud ressursid ja kõike kinni maksta ei saa, siis see ongi poliitikute otsus, keda tuleb toetada ja milline toetamine on kõige tõhusam,» märkis ta.