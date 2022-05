Hiina koroonapoliitika mõjutab ka Eesti majandust

Kuigi suuremas osas maailmas on COVID-19 levik taganemas ja sellega seotud piirangud vähenemas, on koroonaviirus Hiina jaoks 2022. aasta kevadel varasemast keerulisem väljakutse.

«Omikroni tüve on distantsihoidmise meetmetega väga raske kontrollida, sest see on eriti nakkav. Viirusel levida lastes jääks aga suur hulk inimesi samal ajal haigeks,» selgitas Luminori peaökonomisti Lenno Uusküla ning tõi välja, et hiinlased on peamiselt kasutanud kohalikke vaktsiine ja kehtivate nulltolerantsireeglite tõttu on vähesed saavutanud kaitse loomulikul teel.