Riik leidis lahenduse: mobiil-IDd saab uuendada ka pärast juunikuud

Ta lisas, et Euroopa Komisjoni väljatöötatav uus e-kukru lahendus tuleb üle võtta kõigil Euroopa Liidu liikmesriikidel. «Ka Eestil on määrusest tulenev kohustus see lahendus kasutusse võtta ning riigina juba töötame selle kallal. Seda aspekti silmas pidades on mõistlik niikaua jätkata senise mobiil-ID teenusega, muuta see kasutajatele võimalikult mugavaks ning mitte panustada nn vahelahendusele,» rõhutas Heiter.