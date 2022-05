 Euroopa riigipead hirmutavad investoreid eemale

Iseäranis kiirel arengukursil triivisid Baltimaade suurima ärilinnaku IT-ettevõtted. Tarkvaralahenduste looja Helmese personalijuht Maris Viires ei salanud, et ehkki uuenenud töökeskkonna nõudmistega tuli kohaneda, pakkus kriis tegelikult hoopis uusi kasvuvõimalusi.

Kas ja kuidas muudab ettevõtlussektori tänast ja homset päeva aga Venemaa agressioon Ukrainas ning sõjategevuse paratamatu jälg maailmamajandusele?

Tarkvaraarendajast kriisiabikeskus

Eesti suurima tarkvaraarendusfirma Playtech direktor Ivo Lasn tõi sektori olulisima mõjurina välja üleilmsel tööjõuturul toimuva. «Konkurents ei vaibu ning vajadus kvaliteetsete spetsialistide järele valitseb kõigil ja pidevalt. Ühtäkki kadus aga globaalselt tööjõuturult umbes 100 000 tegijat. Meid see otseselt ei puudutanud, aga olen aru saanud, et tekkinud teadmatus põhjustas ka hirmu Eesti projektidesse ja ettevõtetesse investeerimisel – mis nüüdseks küll kuuldavasti möödanik,» rääkis Lasn.

Enam kui paarikümnes riigis tegutsev Playtech käivitas olude sunnil ulatusliku päästeoperatsiooni 720-le Ukraina kontori töötajale ja nende peredele. «Moondusime justkui kriisiabikeskuseks. Hoolitseme tänini oma inimeste toidu, ravimite, logistika, majutuse, psühholoogilise abi ja kõige muu korraldamise eest, mida vähegi suudame, et nende elu ja tervist kaitsta. Omame pidevat ülevaadet kõigi nende asukohast. Kaasasime erinevatest riikidest vabatahtlikke ning ostsime bussi, et transportimisel üldisest olukorrast võimalikult vähe sõltuda,» kirjeldas Lasn ärevaid nädalaid. «Täna saab 90% Ukraina kontorist täiskoormusel tööd jätkata – soovituse võimalusel mitte ootele jääda on andnud ka sealne valitsus.»

Lasn ei usu, et suure sõja mõjud kohalikku IKT-sektorit märkimisväärselt ümber kujundaks või kasvu pidurdaks. «Eelmisel aastal kasvasid tehnoloogiasektori tööjõumaksud 426 miljonilt 519 miljoni euroni, aasta varem oli see rohkem kui poole väiksem. Ehk: stabiilsust lühiajalises vaates ei ole, kuid olulisem ongi vaadata trende pikemas perspektiivis ning kasv kindlasti jätkub.»

Metallitööstuses muutus 24. veebruaril kõik

Ülemiste Citys tegutseva Heavy Industry Estonia metallitööstuse argipäev muutus aga 24. veebruaril täielikult. Omades kokkupuudet väga erinevate tööstusharudega, on viimaste kuude sündmused ettevõtte ehitus-, tarne- (eksporditakse 90% toodangust) ja tootmistegevust tundmatuseni muutnud, ütles juhatuse liige Vahur Reimets.

«Ukraina tööjõud moodustas meie kaadrist 10%. Täna on see number 0,» sõnas Reimets. «Meie ukrainlastest mehed võtsid end sõja vallandudes päevapealt töölt lahti – kes läks sõtta, kes pere juurde. Kuna meie tootmine nõuab väga spetsiifilisi erialaseid oskusi, on neile asendajate kiire leidmine sisuliselt võimatu.»

Samuti on tööstusi valusalt löönud metalli hinna välkkiire tõus ja materjali nappus. «Teatud tootegruppides on hind kerkinud kolm korda. Sestap tuli kõik hinnapakkumised üle vaadata ja sõlmida klientidega hoopis uutel alustel kokkulepped. Tarneahelate tähtajad on täiesti ettearvamatud. Materjali saadavust keegi garanteerida ei saa. Kõik see tähendab pidevat lisatööd olukorras, kus tootmise ja muude protsesside planeerimine on praktiliselt võimatu,» kirjeldas Reimets uut reaalsust.