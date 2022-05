Majaehitusel tuleks arvestada 30-protsendilise kulude suurenemisega

Olukord ehitusmaterjalide turul paneb paraku ka pankasid ehituslaene senisest põhjalikumalt analüüsima. Muuhulgas arvutatakse välja kliendi maksimaalne võimalik laenusumma. Seda juhuks, kui peaks ilmnema, et esialgu soovitud laenust ei piisa ehituse lõpetamiseks. Siinkohal on oluline, et ehitatava kodu tulevane turuväärtus oleks piisav ka lisalaenu väljastamiseks, ütles Coop Panga erakliendi kinnisvarafinantseerimise juht Karin Ossipova.

Mõnevõrra rangemini suhtuvad pangad praegu klientidesse, kes väidavad, et ehitavad maja ise valmis. Ehitaja senine kogemus on oluline, sest ta peab suutma hinnata ehitusmaksumust ja oma sõnu ka tegudega kinnitama. Kui varem rahastasid pangad ka maju, mida ehitasid omanikud ise kasutades selleks näiteks sõprade või sugulaste abi, siis nüüd on sellised projektid pigem ootele pandud.

Eelisseisus võivad olla need, kes on püstitamas tehase- või moodulmaja. Kuigi ka valmismaja puhul on olemas risk, et tootja ei suuda praeguses olukorras lepingust kinni pidada, võtab sellise maja valmimine oluliselt vähem aega kui nullist ehitamine ja seetõttu on ka muud riskid tagasihoidlikumad.