Eksporti võis paisutada Vene sanktsioonide hirmus tehtud kiirmüük

Vitsuri sõnul toetab sellist mõtet asjaolu, et import kasvas reaaltingimustes ainult neli protsenti.

«Ekspordi ja impordi kasvu kajastavad arvud, vastavalt 35 protsenti ja 31 protsenti on küll suured, kuid praeguses olukorras, kus ekspordi hinnad on tõusnud 24 protsenti ja impordi hinnad 27 protsenti, on rohkem põhjust muretsemiseks kui rõõmustamiseks,» ütles analüütik BNS-ile.