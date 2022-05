Üürikorterite defitsiit tekitab Tartus juba järjekordi

Kui varem küsiti maaklerite käest, kas ehk midagi uut ja huvitavat on müüki tulemas, siis nüüd on sellele lisaks hakatud uurima, mida ja millal on saabumas üüriturule. «Mitmed kliendid, kes on üürikorteritest ilma jäänud, võtavad ennast nii öelda üüripakkumiste järjekorda,» märkis Vikman-Vähi.

Kõige enam tuntakse puudust kolmetoalistest üürikorteritest, mis on keskmises või heas seisukorras. Ühetoalisi liigub rohkem, kuid neile ei jõua paljud reageerida, sest ka nende vastu on huvi tohutu. Enam on saada kallima hinnaklassi või luksuslikke kortereid, mille osas on nõudlus endiselt tavapärane.

«Kui praegu on turul palju põgenikke Ukrainast, siis üsna pea läheb tõeliseks rabamiseks, sest turul saab hoo sisse ka iga-aastane tudengite korteriralli,» kirjeldas Vikman-Vähi.