Vene naftaembargo osas võidakse sel nädalal leppeni jõuda

Embargole, mis on osa kuuendast EL-i sanktsioonipaketist, on vastu mitu liikmesriiki, kes sõltuvad Vene naftast ja tahavad tagatisi varustuskindluse kohta.

«Ma arvan, et võime sel nädalal leppeni jõuda, teeme selle nimel kõvasti tööd,» ütles minister Clément Beaune telekanalile LCI. «See on ilmselt päevade küsimus.»

«Peame tegutsema kiiresti ja võin kindlalt öelda, et kuues Euroopa sanktsioonide pakett tuleb, see saab olema väga tugev ja me loobume esialgu järkjärgult Vene naftast, aga ka Vene süsivesinikest laiemalt,» lausus ta.