Juhi nõuanne ⟩ Tiimitunde tekitamine on kaugtöö puhul kõige olulisem

Kuigi koroonapandeemia on vaikselt inimeste mõtteis tahaplaanile vajumas, siis pole selle tekitatud trendid töökeskkonnas kuskile kadumas – hajus töö ning targad tööviisid on endiselt siin ning need on siin, et jääda. Järjest levinum hajusus toob erinevate võitude kõrval aga ettevõtete ning juhtide jaoks kaasa eriilmelisi väljakutseid, millest üheks suurimaks on uute töötajate edukalt tiimi integreerimine ning neis õige tiimitunde tekitamine.

«Elisa näitel käib nädala lõikes kontoris keskmiselt umbes 20% inimestest, mis tähendab, et värskelt meeskonnaga liitunud uuel inimesel võib kuluda kuid, enne kui ta on saanud jooksva töö käigus kõigi oma tiimiliikmetega näost-näkku kohtuda. Mugavustunne kolleegidega ning julgustunne abi saamiseks kellegi poole pöördumiseks tekib aga eelkõige vahetu suhtluse toel, mis tähendab, et kui uuel inimesel pole võimalik tiimiliikmeid näost-näkku näha, on juhil kohustus luua tugisüsteem, mis aitaks kasvõi maailma eri otstes paiknevatel inimestel luua sideme, mis on võrdväärne päevast-päeva kontoritoa jagamisega,» rääkis Elisa valdkonnajuht Joosep Põllumäe.

Seejuures ei ole Põllumäe sõnul lahenduseks poolkohustuslik või pealesurutud omavaheline kohtumine, kus kutsutakse kokku koosolek, kästakse kõigil end uuele meeskonnaliikmele tutvustada ning minnakse seejärel laiali. Kuigi esmase ülevaate meeskonna koosseisust ja erinevate inimeste tööpõllust võib selline lähenemine anda, siis ei saa eeldada, et keegi suudab end hakata tundma mugavalt vaid ühe veidi ebamugava videokoosoleku järel.

«Sisseelamine on protsess, mille pikkus sõltub konkreetsest inimesest. Veidi ekstravertsem ja pealehakkavam inimene võib ennast üsnagi koduselt tunda juba paari nädalaga, veidi tagasihoidlikum või madalama enesehinnanguga töötaja võib aga vajada kuid või isegi aastat, et tunda end täieõigusliku tiimiliikmena, kellest on meeskonnale kasu ja kes hoomab end ümbritsevat piisavalt hästi, et avatult kolleegidega suhelda ning julgeda vajaduse korral kellegi poole abi saamiseks pöörduda,» lisas ta.

Sisseelamine nõuab struktuuri

Kuna sisseelamisprotsess on tugevalt inimesepõhine, tuleb Põllumäe sõnul just juhil luua raamistik, mis aitaks ka ilma pideva näost-näkku kohtumiseta tekitada õiget tiimitunnet ja pakkuda uuele liitujale kõike seda, mida tal on oma esimeste töövõitude saavutamiseks vaja. Kuigi ka kontorikeskkonnas on oma osa struktuuril ja hästidefineeritud lähenemistel, siis aitab suure osa integratsioonitööst ära teha distantsi puudumine. Kaugtööd tegeva tiimi puhul on aga vaja aidata ühtekuuluvustundel tekkida veidi mõtestatumalt.

Kuigi võiks tunduda, et uuel inimesel aitab end meeskonda kõige paremini sisse elada tiimikaaslaste tööspetsiifika mõistmine, meeskonna eesmärkidest aru saamine, töövahendite ning -võtete käppa saamine või ettevõtte sisekultuuriga ühele lainele jõudmine, siis on need Elisa valdkonnajuhi sõnul vaid osa parameetritest, millele tuleb juhina tähelepanu pöörama. Neist aga olulisemgi on inimaspekt.