Läbikukkumine: EL loobub Euroopa tankeritega Vene nafta vedamise keelustamisest

Euroopa Komisjon loobub alles eelmisel nädalal esitatud laevandussanktsioonist peamiselt Malta ja Kreeka vastuseisu tõttu. Nende riikide lipu all sõidab üle poole Euroopa naftatankeritest, kirjutas Financial Times.

Samuti keeldub ka Ungari endiselt toetamast ELi kavandatavat Vene nafta impordikeeldu ja seda isegi pärast komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni ja Ungari peaministri Viktor Orbáni esmaspäevaõhtuseid kõnelusi. Komisjoni pressiesindaja rõhutas siiski, et arutelu näitas, et edasiliikumine on siiski võimalik.