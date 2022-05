Majandusministeeriumi asekantsler hakkab juhtima riigiametit

«Kristi on asekantslerina olnud pikka aega seotud mitmete TTJA pärusmaale kuuluvate teemadega, mistõttu ei vaja ta pikka sisseelamist uude rolli. COVID pandeemia ja käimasolev sõda Ukrainas on eriti suure surve alla pannud just ettevõtluskeskkonna ja tarbijatega seotud küsimused, mille kureerimisel on Kristi olnud põhjalik ning lahendustele orienteeritud,» ütles Sutt. «Olen kindel, et Kristi eestvedamisel jätkab TTJA elanike jaoks ohutu ning ettevõtjate ja tarbijate jaoks õiglase keskkonna ning valdkonnas uuenduslike kliendikesksete teenuste loomist.»